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«Партнёрство самодостаточных экономик»: в Казани начинает работу масштабный саммит БРИКС под председательством России

«Партнёрство самодостаточных экономик»: в Казани начинает работу масштабный саммит БРИКС под председательством России

В Казани 22 октября открывается саммит БРИКС под председательством РФ. Как сообщили в Кремле, помимо постоянных членов объединения, на форум были приглашены представители стран СНГ и государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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