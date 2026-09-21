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Царьград

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Mr. Credo собрал два аншлага в Екатеринбурге: 10 000 билетов продано

Mr. Credo собрал два аншлага в Екатеринбурге: 10 000 билетов продано

Двухдневная серия концертов Mr. Credo в Екатеринбурге завершилась аншлагом. Выступления состоялись 19 и 20 сентября, на каждое из них были проданы все пять тысяч билетов.

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