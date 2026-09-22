Коллаж Царьграда В связи с отказом от зарубежной инфраструктуры разработчики в России вынуждены искать альтернативные способы обеспечения связи, навигации и управления.
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А главное, что делать с "гарантом", который вел приготовления к "ассиметричной" обороне, вместе с "партнерами", по вине которого ц страны нет авианосца, а второй ТАРКР Пётр все ещё не снят с утилизации "патамушта нанас никто нападать нисабираицца".
А как же Сергей Кожугетович, и бессменный Юрий Борисов? Или отсутствие ПАК-ФА в количестве превышающем пальцы на руке, в начале СВО, это был такой "не имеющий аналогов в мире" способ запутать противника?
Да тупо выполнять его приказы это не дело, но ведь были же генералы которые не подавали ему руки на параде победы.
А что, у генералов не было главнокомандующего?
После Паши Мерседеса чему удивляться?
Придёт новый Ельцин и по пьяни выпустят а когда не воровали? При Сталине? Хрущёве? Горбачёве? Ельцине? А новые не воруют???