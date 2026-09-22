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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Генералы, едва не загубившие Армию России: Первые дни СВО всё показали

Генералы, едва не загубившие Армию России: Первые дни СВО всё показали

Коллаж Царьграда В связи с отказом от зарубежной инфраструктуры разработчики в России вынуждены искать альтернативные способы обеспечения связи, навигации и управления.

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Новый комментарий от пользователя
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Мирон

А главное, что делать с "гарантом", который вел приготовления к "ассиметричной" обороне, вместе с "партнерами", по вине которого ц страны нет авианосца, а второй ТАРКР Пётр все ещё не снят с утилизации "патамушта нанас никто нападать нисабираицца".

Профиль пользователя Мирон
Мирон

А как же Сергей Кожугетович, и бессменный Юрий Борисов? Или отсутствие ПАК-ФА в количестве превышающем пальцы на руке, в начале СВО, это был такой "не имеющий аналогов в мире" способ запутать противника?