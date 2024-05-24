Василий Волобуев: «Было бы правильно, если среди кандидатов в муниципальные советы будут ветераны или бойцы СВО»

Член Общественной палаты Петербурга, председатель Совета ветеранов Петербурга — об обновлении элит По данным СМИ, сразу 103 участника СВО заявились на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Заксобраний на выборах 8 сентября.