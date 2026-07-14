Бразильский клуб попрощался с игроком подборкой его ошибок. В ролике защитник Коэльо фолит на пенальти и неточно пасует

«Амазонас» из третьей лиги Бразилии креативно объявил об уходе защитника Лео Коэльо. В соцсетях клуба появилась подборка результативных ошибок 33-летнего футболиста: он либо фолил, после чего назначали пенальти в ворота его команды, либо неточно пасовал, что приводило к голу соперника.