Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Желанного в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы подразделениям группировки "Центр", которые принимали участие в освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике.
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