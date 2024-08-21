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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Желанного в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы подразделениям группировки "Центр", которые принимали участие в освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике.

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