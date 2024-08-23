Общественники констатировали деградацию качества школьной формы в РФ

Общественники констатировали деградацию качества школьной формы в России. Производители не соблюдают обязательные требования технического регламента: одежда сшита из дешёвых тканей, «не дышит» и не отводит влагу.
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