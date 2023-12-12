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Как дети начинают осваивать язык еще до рождения

Как дети начинают осваивать язык еще до рождения

«Сноб» разобрался, как плод реагирует на голоса из внешнего мира, можно ли считать маленьких детей прирожденными лингвистами, стоит ли отдавать малышей на курсы раннего развития с английским или китайским и действительно ли с возрастом способности к изучению нового языка снижаются.

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