Минобороны России сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны 13 марта около 16:30 по московскому времени в небе над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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