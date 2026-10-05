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«Ъ»: Минцифры РФ предложило ввести плату за международный трафик в сетях 5G

«Ъ»: Минцифры РФ предложило ввести плату за международный трафик в сетях 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с мобильными операторами введение платы за использование более 50 Гб международного трафика в сетях связи пятого поколения (5G).

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