«Ъ»: Минцифры РФ предложило ввести плату за международный трафик в сетях 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с мобильными операторами введение платы за использование более 50 Гб международного трафика в сетях связи пятого поколения (5G).
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