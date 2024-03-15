Автобусы в Пулково хотят пустить по служебному проезду вокруг парковок

Пока инициативу рассматривает профильный комитет Смольного. Три автобусных маршрута — № 39, 39Э и 82Э — хотят пустить по служебному проезду вокруг парковок Пулково, а не по основной дороге, как они ходят сейчас.
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