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Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся вечером 9 октября, продлился полтора часа, он был дружеским, и никто не хотел класть первым трубку.

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