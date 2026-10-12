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Детский сад построят в ЖК «Новоснегиревский-2» в Истре

Детский сад построят в ЖК «Новоснегиревский-2» в Истре

В Истре появится новый детский сад на 232 воспитанника. Разрешение на строительство учреждения в жилом комплексе «Новоснегиревский-2» выдало Минжилполитики Московской области компании «Райт Девелопмент».

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