Детский сад построят в ЖК «Новоснегиревский-2» в Истре

В Истре появится новый детский сад на 232 воспитанника. Разрешение на строительство учреждения в жилом комплексе «Новоснегиревский-2» выдало Минжилполитики Московской области компании «Райт Девелопмент».
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