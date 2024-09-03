Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Без яиц побольше напишите15 потрясающих ре...
  • seawife2007 ОЛЬГА
    Берёшь баклажан, моешь, режешь вдоль на 2 части, делаешь насечки, присаливаешь  и кладёшь на раскалённую сковородку.....Покупаю баклажаны...
  • Константин Самарин
    Это вы ещё мяса не пробовали....Покупаю баклажаны...

15 потрясающих рецептов кляра для отбивных

15 потрясающих рецептов кляра для отбивных

Главная изюминка любых отбивных – это кляр. Именно он определяет вкус, а иногда и текстуру мяса. С помощью интересного кляра можно превратить банальные отбивные в настоящее произведение кулинарного искусства.

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Maxim
Без яиц побольше напишите
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