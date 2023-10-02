Британский экс-министр обороны Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодежи

Средний возраст украинских солдат превышает 40 лет, подчеркнул онБывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому активнее призывать на службу молодежь, чтобы не снизился темп контрнаступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии