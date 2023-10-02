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Британский экс-министр обороны Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодежи

Британский экс-министр обороны Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодежи

Средний возраст украинских солдат превышает 40 лет, подчеркнул онБывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому активнее призывать на службу молодежь, чтобы не снизился темп контрнаступления.

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FAKE Латыш
Мдаа, наглосаксы хотят уничтожить СЛАВЯН русский!
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