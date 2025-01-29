Зеленский призвал мировых лидеров силой принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных союзников давить на Россию и «приближать мир силой», несмотря на заявления российского лидера Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров и урегулирования конфликта.
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