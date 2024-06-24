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Память не ржавеет, память останется в наших сердцах.

Память не ржавеет, память останется в наших сердцах.

В рамках 79-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, а также 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков актив организации по территориально-производственному принципу ОАО ´Белшина´ приняли участие в авто-пробеге ´Память не ржавеет´.

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