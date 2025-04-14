В Минобороны назвали число уничтоженных в Курской области БПЛА

Воздушная угроза была нейтрализована на подступах к защищаемым объектам.В ходе ночного отражения атаки 14 апреля силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и ликвидировали 3 беспилотных летательных аппарата киевского режима в Курской области.
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