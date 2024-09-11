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Константин Бондаренко: Украина отказалась от классического украинского языка

Посмотрел документ под названием «Загальні методичні рекомендації для вчителів на 2024/25 рік». Раньше я считал, что украинский язык не просто мой родной — думал, что владею им в совершенстве, да еще и несколькими диалектами (я спокойно, к примеру, могу общаться на гуцульском диалекте, а 11 лет жизни во Львове дают возможность легко переходить на насыщенную германизмами и полонизмами речь этого древнего города, я уже не говорю об особенностях уманского с его «поїду до Гумані, візьму гоїрків, голііі, госеледців тай погобідаю» и ласково-м’якого подольского).

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