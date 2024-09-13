Страна и люди
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Страна и люди

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Самолеты в паре отработали поиск подводных лодок в ходе учения «Океан-2024»

Самолеты в паре отработали поиск подводных лодок в ходе учения «Океан-2024»

Две пары самолетов Ту-142, а также Ил-38 совместно с Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота отработали поиск подводных лодок условного противника в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024».

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