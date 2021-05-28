Сегодня в России отмечают День пограничника. Службу в этих войсках несут около 100 тысяч человек. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Путин поздравил военных и ветеранов с Днем пограничника С профессиональным праздником военных и ветеранов поздравил Владимир Путин.