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Путин поздравил военных и ветеранов с Днем пограничника

Путин поздравил военных и ветеранов с Днем пограничника

Сегодня в России отмечают День пограничника. Службу в этих войсках несут около 100 тысяч человек. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Путин поздравил военных и ветеранов с Днем пограничника С профессиональным праздником военных и ветеранов поздравил Владимир Путин.

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