smi.today

1 646 подписчиков

Адель выпустила первый клип после долгого перерыва: видео

Адель выпустила первый клип после долгого перерыва: видео

Британская певица Адель, которая анонсировала выход альбома после шестилетнего перерыва, выпустила клип Easy On Me.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх