Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 «Главтабак» на ВДНХ

На ВДНХ идет реставрация шести памятников архитектуры, в том числе павильона №35 «Главтабак». Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что работы выполняются в рамках программы «Возрождение ВДНХ».