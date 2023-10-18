Геномная регистрация: очередная попытка пресечь преступность среди мигрантов.

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Lehanaizhe

И долго ещё дурью маяться будут наши власти? По уголовке все легко. Просто выполняйте законы и все будет хорошо. Пристает к детям-на лесоповал, нападает на людей-сел. По административке надо поработать. Идет днём по улице-узнать какого он тут делает,почему не на работе и кто в этом виноват. Самого депортировать, кто виноват-по шапке. 10-летний ценз на льготы, избирательное право-по службе в армии.