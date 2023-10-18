Их депортируют, а они возвращаются – эта фраза по отношению к мигрантам стала уже сакраментальной.
Геномная регистрация: очередная попытка пресечь преступность среди мигрантов.
Комментарии
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Валерий Зайцев
Повышение зарплат своим гражданам.
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16 час.
L
Lehanaizhe
И долго ещё дурью маяться будут наши власти? По уголовке все легко. Просто выполняйте законы и все будет хорошо. Пристает к детям-на лесоповал, нападает на людей-сел. По административке надо поработать. Идет днём по улице-узнать какого он тут делает,почему не на работе и кто в этом виноват. Самого депортировать, кто виноват-по шапке. 10-летний ценз на льготы, избирательное право-по службе в армии.
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15 час.
Николай Гулевич
Запоздалые полумеры.
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14 час.
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