25 известных названий, которые изначально были совсем другими

Представьте: сидите вы дома, попивая холодненький «Напиток Брэда» и тупя в Бэкраббе, и думаете, что лучше — полистать журнал «Мальчишник», послушать группу «Улыбка» или посмотреть сериал «Ленни, Пенни и Кенни».