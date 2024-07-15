СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вахрушев
    И встретят оне Русского солдата в кружевных труселях, кастрюлей на круглом наросте на плечах и хлеб-солью, щедро начи...Письмо из Киева
  • Татьяна Хуторская
    Поражает то, что они уже так организованны. Быстро подтянулись к месту и нашлось подходящее оружие. И, похоже, власть...Стрельба из автом...
  • Юрий Золотарев
    Как же вы, "родные", допустили такую ПЛЕСЕНЬ в своих мозгах??Письмо из Киева

Ни мира, ни войны...

На  днях  я   в  посте Лучше раздавить гадину не тогда, а сейчас, раз уж мы начали.писала,  что   вообще-то    тексты   нашего  дорогого  Димитрия-Принудителя  нам  как  бальзам  на  рану, свет  в  окошке  и  так  далее,  но  недавно       наш  Димитрий-Грузиноборец  сделал  прогноз,  вызвавший  у  меня  недоумение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх