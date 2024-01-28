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Яд на сковородке: чем опасно рафинированное растительное масло

Яд на сковородке: чем опасно рафинированное растительное масло

Не секрет, что наиболее популярным видом растительного масла у нас всегда было рафинированное. Реклама активно информирует нас о преимуществах этого продукта: без цвета, без привкуса, без запаха! Но при этом почему-то умалчивается тот факт, что масло это и без пользы, а, точнее, наоборот, представляет для человека опасность.

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