Театр абсурда
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Театр абсурда

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Максима Вербенина не признают погибшим в «Крокусе», а серб, воюющий за Донбасс, просит не депортировать его на родину

Максима Вербенина не признают погибшим в «Крокусе», а серб, воюющий за Донбасс, просит не депортировать его на родину

Никто из иностранцев-ветеранов СВО не будет депортирован из России! Правильно!, а вот монтянам, чаленко и иже с ними пора на дверь указать, давно уж.

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