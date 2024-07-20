Жена Байдена соберет деньги на компанию мужа на Олимпиаде в Париже

Первая леди США Джилл Байден проведет сбор средств на предвыборную кампанию своего мужа в Париже. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на штаб действующего президента, она возглавит американскую делегацию на открытии летних Олимпийских игр.
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