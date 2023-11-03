Прогулка по самому большому кладбищу самолетов

С нами не соскучишься!

Штат Аризона может похвастать наличием самого большого в мире кладбища самолетов. Территория базы ВВС США «Дэвис-Монтен» расположена неподалеку от городка Тусон — покой стальных птиц охраняет высокий забор, по периметру которого ходит вооруженная охрана.