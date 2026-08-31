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Шняги.Нет

3 подписчика

Ни дня без работы: 15 котов, которым отпуск не знаком

Ни дня без работы: 15 котов, которым отпуск не знаком

Пока одни люди беззаботно греются на солнце, откладывая дела на потом, пушистые герои этой подборки и не думали о передышке.

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