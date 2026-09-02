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Пять человек погибли и 68 пострадали после удара США в Иране

Пять человек погибли и 68 пострадали после удара США в Иране

Последствия удара по месту проведения свадебной церемонии в городе Кухестак округа Сирик на юге Ирана © Social media/Iranian Red Crescent Society/Reuters Пять человек погибли и еще 68 пострадали после американского ракетного удара в иранской провинции Хормозган, где проходила свадебная церемония.

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