Пять человек погибли и 68 пострадали после удара США в Иране

Последствия удара по месту проведения свадебной церемонии в городе Кухестак округа Сирик на юге Ирана © Social media/Iranian Red Crescent Society/Reuters Пять человек погибли и еще 68 пострадали после американского ракетного удара в иранской провинции Хормозган, где проходила свадебная церемония.