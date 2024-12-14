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Эксперт объяснил сомнения Саудовской Аравии по поводу участия в БРИКС+

Эксперт объяснил сомнения Саудовской Аравии по поводу участия в БРИКС+

Политолог Сурков прокомментировал сомнения Саудовской Аравии по поводу БРИКС+ Саудовская Аравия испытывает сомнения по поводу участия в БРИКС+ из-за непростых отношений между членами объединения и его недостаточной институционализации.

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