Эксперт объяснил сомнения Саудовской Аравии по поводу участия в БРИКС+

Политолог Сурков прокомментировал сомнения Саудовской Аравии по поводу БРИКС+ Саудовская Аравия испытывает сомнения по поводу участия в БРИКС+ из-за непростых отношений между членами объединения и его недостаточной институционализации.
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