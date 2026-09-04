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5-6 сентября — Дни открытых дверей в Центрах женского здоровья Москвы

5-6 сентября — Дни открытых дверей в Центрах женского здоровья Москвы

Фото: mos.ru/dzdrav Дни открытых дверей пройдут 5 и 6 сентября в трех центрах женского здоровья Москвы.

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