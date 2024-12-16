В Салехарде прошла стратегическая сессия по развитию оленеводства в России

На мероприятии собрались руководители мясоперерабатывающих предприятий Ямала и соседнего Ненецкого автономного округа, представители Минсельхоза России, а также студенты Ямальского многопрофильного колледжа.
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