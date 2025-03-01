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Трамп может сократить военную помощь Украине после конфликта с Зеленским

Трамп может сократить военную помощь Украине после конфликта с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, после столкновения в Белом доме с Владимиром Зеленским, рассматривает прекращение военной помощи Украине, включая поставки разведданных и обучение военных, сообщает New York Times.

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