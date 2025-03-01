Трамп может сократить военную помощь Украине после конфликта с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, после столкновения в Белом доме с Владимиром Зеленским, рассматривает прекращение военной помощи Украине, включая поставки разведданных и обучение военных, сообщает New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии