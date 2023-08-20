Военное обозрение

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Выставка плакатов «Военного обозрения» на площадке Международного форума «Армия-23»

Выставка плакатов «Военного обозрения» на площадке Международного форума «Армия-23»

Побывать в парке «Патриот» в августе, в дни Международного армейского экспофорума – получить особые впечатления! Выставки Международного форума «Армия-23» интересны не только военным специалистам, а всем и каждому.

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