Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Сокровенные тайны знаменитостей, которые они хранили годами

Сокровенные тайны знаменитостей, которые они хранили годами

Знаменитости делятся на два лагеря: некоторые привыкли выносить сор из избы, если в личной жизни все идет наперекосяк, другие же стараются сохранять идеальную картинку, которую привыкла видеть их публика: идеальные отношения, семья, внешность, жизнь.

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