Сокровенные тайны знаменитостей, которые они хранили годами

Знаменитости делятся на два лагеря: некоторые привыкли выносить сор из избы, если в личной жизни все идет наперекосяк, другие же стараются сохранять идеальную картинку, которую привыкла видеть их публика: идеальные отношения, семья, внешность, жизнь.