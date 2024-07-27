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Вашингтон (ATP). Рублев и Хачанов начнут со второго круга, Карацев сыграет с Гарином

Вашингтон (ATP). Рублев и Хачанов начнут со второго круга, Карацев сыграет с Гарином

Первые 16 сеяных, в том числе Андрей Рублев (1), Бен Шелтон (4), Карен Хачанов (3), Себастьян Корда (4), начнут со второго круга.

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