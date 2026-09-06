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«Каметсталь» и Днепровский завод попали под групповой удар

«Каметсталь» и Днепровский завод попали под групповой удар

В ночь на 5 сентября Вооружённые силы России нанесли групповой удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Украины.

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