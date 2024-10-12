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В Петербурге задерживаются рейсы из-за ситуации в Казани

В Петербурге задерживаются рейсы из-за ситуации в Казани

В аэропорту Пулково задерживается часть рейсов из-за ситуации в Казани.12 октября Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта имени Габдуллы Тукая в Казани.

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