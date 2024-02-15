Зрители пересмотрели «Гостью из будущего» и ахнули: эти странности никто не замечал

Поклонникам фильма советуют присмотреться к гольфам Алисы Селезнёвой. Ровно 40 лет назад на экраны советских кинотеатров вышел фантастический фильм Павла Арсёнова «Гостья из будущего», снятый по повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд».