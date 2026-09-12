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Москвич чуть не сжёг квартиру, пытаясь повторить трендовый фокус

Москвич чуть не сжёг квартиру, пытаясь повторить трендовый фокус

Парень хотел повторить тренд с реакцией кота на горящую бумажку, но что-то пошло не так: горящий цилиндр влетел в натяжной потолок и устроил локальный пожар, нанеся ущерб на 32,000 рублей.

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