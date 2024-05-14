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Владелец «Макфы» подал иск против «России 1». За что Михаил Юревич хочет получить от телеканала 100 миллионов рублей?

Владелец «Макфы» подал иск против «России 1». За что Михаил Юревич хочет получить от телеканала 100 миллионов рублей?

Экс-глава Челябинской области Юревич подал иск на сто млн руб против «России 1» Бывший губернатор Челябинской области, основатель «Макфы» Михаил Юревич подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к телеведущему Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1».

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