Владелец «Макфы» подал иск против «России 1». За что Михаил Юревич хочет получить от телеканала 100 миллионов рублей?

Экс-глава Челябинской области Юревич подал иск на сто млн руб против «России 1» Бывший губернатор Челябинской области, основатель «Макфы» Михаил Юревич подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к телеведущему Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1».