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The Times: эстонцев напугали слова Трампа о планах поощрять атаки РФ на НАТО

The Times: эстонцев напугали слова Трампа о планах поощрять атаки РФ на НАТО

Слова бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах поощрять атаки России на страны Организации Североатлантического договора (НАТО) вызвали беспокойство политиков из европейских стран, в частности Эстонию.

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