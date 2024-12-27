Россиянам предложили выбрать худшую демографическую инициативу

Россияне смогут выбрать самую сомнительную демографическую инициативу. О запуске такой премии 27 декабря сообщила на своей странице в соцсетях первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии