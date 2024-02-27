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Газета Aydınlık сообщила об угрозах турецким бизнесменам со стороны дипломатов США

Газета Aydınlık сообщила об угрозах турецким бизнесменам со стороны дипломатов США

Американские чиновники приходили к ним или приглашали их прямо в здание посольства. Турецкие предприятия и финансовые учреждения столкнулись с угрозами со стороны сотрудников посольства США за сотрудничество с Россией.

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