Газета Aydınlık сообщила об угрозах турецким бизнесменам со стороны дипломатов США

Американские чиновники приходили к ним или приглашали их прямо в здание посольства. Турецкие предприятия и финансовые учреждения столкнулись с угрозами со стороны сотрудников посольства США за сотрудничество с Россией.
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