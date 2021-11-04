Bloomberg: помощник Байдена из американской делегации заразился коронавирусом

Вашингтон, 5 ноября. Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал американского лидера на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), получил положительный результат теста на коронавирус.
Вашингтон, 5 ноября. Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал американского лидера на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), получил положительный результат теста на коронавирус.
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