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Bloomberg: помощник Байдена из американской делегации заразился коронавирусом

Bloomberg: помощник Байдена из американской делегации заразился коронавирусом

Вашингтон, 5 ноября. Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал американского лидера на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), получил положительный результат теста на коронавирус.

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