В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу при оперативном сопровождении Главного управления собственной безопасности МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
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