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Радиолюбители: шифры радио «Судного дня» могут быть намеком для населения

Радиолюбители: шифры радио «Судного дня» могут быть намеком для населения

Среди радиолюбителей есть теория, что радиостанцию «Судного дня» могут использовать в качестве своеобразного источника донесения намеков для населения или даже для всего мира, недавний пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева усилил эти подозрения.

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