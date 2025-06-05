Радиолюбители: шифры радио «Судного дня» могут быть намеком для населения

Среди радиолюбителей есть теория, что радиостанцию «Судного дня» могут использовать в качестве своеобразного источника донесения намеков для населения или даже для всего мира, недавний пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева усилил эти подозрения.
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